La splendida Figure di CHEWBACCA da Star Wars in versione LEGO è scontata su Amazon

LEGO e Star Wars è un crossover che funziona sempre e anche in questo caso la scelta è stata vincente. Su Amazon è disponibile la figure di Chewbacca, personaggio tra i più amati della saga al 5% di sconto per un costo finale di 139€.

Un pezzo da collezione unico: Chewbacca in versione LEGO in offerta

Celebra il 40° anniversario de Star Wars: Il Ritorno dello Jedi con un omaggio epico a uno degli eroi più amati della galassia con il nuovo set LEGO Star Wars dedicato a Chewbacca. Questo kit straordinario, composto da 2.319 pezzi, consente ai fan di immergersi nell'universo di Star Wars attraverso la costruzione di una dettagliata figura di Chewbacca.

La figure LEGO di Chewbacca è una maestosa rappresentazione del famoso Wookiee, completa di bandoliera e balestra costruite in mattoncini. Il set include anche un supporto da esposizione incorporato e una targhetta con informazioni sul personaggio, offrendo un tocco autentico e informativo.

Questo kit di modellismo, pensato sia per adulti che per ragazzi e ragazze, include una minifigure LEGO Star Wars di Chewbacca con una balestra spara-bottoncini, che può essere esposta con orgoglio accanto alla targa informativa.

Libera la tua creatività mentre ricrei il corpo peloso di Chewbacca in stile LEGO, costruisci la sua iconica bandoliera e la gigantesca balestra, quindi esponi la figura alta 46 cm come un'opera d'arte distintiva. Questo set da collezione LEGO Star Wars per adulti è ideale per gli hobbisti esigenti che amano i progetti creativi e rilassanti. Un regalo di Natale perfetto per gli appassionati di Star Wars.

La figure di Chewbacca in versione LEGO è in offerta con uno sconto del 5% e un costo finale di 139€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.