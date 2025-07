La soluzione definitiva al blocco geografico che si palesa puntuale in vacanza

Almeno una volta nella vita è capitato a tutti, o quantomeno a tutti coloro che usano uno smartphone quando sono in vacanza all'estero e vogliono guardare un programma tv, una serie o un evento sportivo. Stiamo parlando del blocco geografico, che si palesa con il classico messaggio "Questo contenuto non è attualmente disponibile nel tuo Paese".

La soluzione definitiva è l'utilizzo di una VPN, lo strumento che permette di simulare una connessione da un altro Paese, nel caso specifico dall'Italia. Sì, il metodo funziona e nel giro di pochi secondi permette di sbloccare la visione di tutti i contenuti streaming in precedenza bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato figura PrivadoVPN, servizio di rete privata con sede in Svizzera, uno dei punti di riferimento per chi è abituato a guardare contenuti streaming in vacanza fuori dall'Italia. Un'altra sua caratteristica fondamentale è la difesa della privacy dei dati personali degli utenti.

Il funzionamento è molto semplice. Dopo aver completato la sottoscrizione del servizio, è sufficiente collegarsi alla schermata principale e selezionare un server posizionato in Italia. Una volta che la connessione sarà attiva, il blocco geografico cadrà in automatico dal momento che si simulerà in tutto e per tutto una connessione dal proprio Paese di residenza.

Durante queste settimane l'utilizzo di una VPN può rivelarsi utile per continuare a seguire i propri programmi televisivi preferiti, come può essere ad esempio Temptation Island su Canale 5, oppure guardare gli eventi sportivi del momento, tra cui i Mondiali di Nuoto di Singapore. Non mancano poi gli appassionati delle serie tv, che potranno continuare a sfruttare il loro abbonamento anche all'estero.

Il piano di due anni di PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.