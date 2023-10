La SMART TV SAMSUNG perfetta per te è ora in OFFERTA su Amazon!

Tra console da gioco, applicazioni streaming e altro, sono molte le motivazioni e le attività che ci vedono approcciare a una Smart TV, senza dubbio uno degli oggetti tecnologici simbolo della nostra generazione. Se ne stai cercando una di qualità e che non ti faccia spendere un occhio della testa, stavolta ci pensa Samsung con l'offerta di oggi!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti su Amazon in offerta la Smart TV Samsung HDR da 24 pollici a soli 182€, con uno sconto del 24% e un risparmio per te di ben 59€!

Il passaggio allo SMART

Con questo gioiellino potrai godere di tutte le funzionalità smart che ti aggradano, dal browser, allo streaming, e molto altro, ad esempio goderti l'ottimo intrattenimento e lo sport in streaming con Netflix, Disney+, Now TV, Dazn e così via.

Questa Smart TV Samsung HDR possiede dettagli ultra definiti e sfumature da non perdere, grazie alla tecnologia High Dynamic Range, a cui si accostano anche colori intensi, naturali e realistici per un’esperienza visiva senza precedenti. La grandezza del modello in offerta è di 24 pollici, e col suo design elegante e sottile, che si integra ottimamente in ogni ambiente.

