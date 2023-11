La SMART TV NOKIA DEFINITIVA per le piccole stanze: SCONTO OUTLET

Questa TV offre un'esperienza di intrattenimento completa, ideale per camper, barche o roulotte grazie al suo adattatore a 12 V che si adatta perfettamente alle esigenze di questi ambienti. Dotata del sistema operativo Android TV, questa TV mette a tua disposizione oltre 7.000 applicazioni per lo streaming, la musica, i giochi e molto altro, garantendo un'ampia varietà di contenuti direttamente a portata di mano.

I servizi di streaming supportati includono piattaforme popolari come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e molti altri, offrendo una vasta gamma di opzioni di intrattenimento. Il controllo vocale dell'Assistente Google rende l'esperienza ancora più intuitiva, consentendo di riprodurre video su YouTube, guardare gli ultimi film in streaming o trovare informazioni online con un semplice comando vocale.

Con il triplo sintonizzatore, questa TV permette la ricezione dei canali TV preferiti tramite digitale terrestre (DVB-T2), satellite (DVB-S2) o cavo (DVB-C). La presenza di Chromecast integrato facilita la trasmissione di contenuti direttamente dallo smartphone alla TV.

Il telecomando Bluetooth è ergonomico e presenta controllo vocale oltre a pulsanti retroilluminati per una navigazione comoda anche al buio. Collegamenti intelligenti, come lo slot CI per l'accesso alla Pay TV e SatCR per collegare fino a 8 ricevitori a un LNB SatCR, offrono opzioni avanzate per personalizzare l'esperienza di visione.

La Smart TV Nokia è in sconto su Amazon del 15% per un costo finale di 169€. Approfittane subito!