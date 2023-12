La Smart TV 4K Hisense porta a casa tua il cinema e il meglio dello streaming scontato del 20%

Tra i prodotti più noti di Hisense ci sono i televisori, che sono diventati popolari per la loro qualità delle immagini, le dimensioni generose e l'accessibilità. Oggi, su Amazon, la Smart TV Hisense 4K è in sconto del 20% per un costo finale di 279€.

Smart TV Hisense in promozione: 43 pollici e 4K

Il TV di Hisense offre un'esperienza visiva eccezionale con uno schermo da 43 pollici e una risoluzione 4K (3840x2160) basata su un pannello VA. Il design sottile, caratterizzato da cornici ridotte, massimizza la visualizzazione delle immagini. Dotato della tecnologia LED e con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, il televisore assicura immagini chiare e nitide. L'integrazione della piattaforma Smart VIDAA 5.0 consente un accesso rapido a contenuti preferiti tramite controlli vocali Alexa, Wi-Fi integrato e un telecomando che offre un accesso diretto a 9 servizi, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, e RaiPlay. Il televisore dispone di un sintonizzatore digitale terrestre T2 e satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022, ottenendo la certificazione lativù 4K HDMI 2.0 con funzioni gaming come ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate) da 4K a 48-60Hz. L'audio da 14W supportato da DTS Virtual:X offre un'esperienza sonora coinvolgente, mentre la possibilità di connessione Bluetooth aggiunge flessibilità. Con caratteristiche avanzate come il design slim, la risoluzione 4K, e la connettività smart, il TV Hisense 43A67H è una scelta completa per gli appassionati di intrattenimento domestico. Acquista la Smart TV 4K Hisense a 279€ Su Amazon è presente un grosso sconto del 20% sulla Smart TV Hisense 4K da 43 pollici che presenta come costo totale 279€. Approfittane subito e porta in casa tua un TV di qualità e affidabilità assicurate.

