La smart camera Xiaomi ad un PREZZO SUPER

Xiaomi è conosciuta per la produzione di dispositivi per la casa connessi in rete, come telecamere di sicurezza, luci intelligenti, purificatori d'aria e robot aspirapolvere. Oggi Amazon applica uno sconto del 33% sullo camera smart Xiaomi per un prezzo finale di 29,99€.

Xiaomi e Amazon lanciano lo sconto sulla Smart Camera

La Xiaomi Smart Camera C200 è il perfetto alleato per la sicurezza domestica, con una serie di funzionalità all'avanguardia. Questa telecamera di sorveglianza wireless offre video full HD con tecnologia WDR che garantisce immagini chiare e nitide, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La visione notturna è migliorata grazie ai LED infrarossi invisibili da 940nm, garantendo una sorveglianza efficace anche al buio. I tuoi dati sono al sicuro grazie alla crittografia avanzata AES (Advanced Encryption Standard) quando si sceglie di archiviare i video in cloud.

Un aspetto distintivo è il controllo vocale smart, compatibile con dispositivi che utilizzano Google Assistant o Amazon Alexa. Inoltre, grazie all'applicazione di intelligenza artificiale con tecnologia di apprendimento approfondito, questa telecamera è in grado di filtrare gli allarmi non validi, offrendo una precisione eccezionale nelle notifiche di allarme.

Con una visione a 360°, la Xiaomi Smart Camera C200 offre una protezione completa per la tua casa. La telecamera è facilmente posizionabile su un tavolo, finestra, soffitto o parete grazie alla base rotante pre-installata. La sicurezza della tua abitazione è ora a portata di mano con questa telecamera di sorveglianza avanzata e versatile.

Oggi Amazon applica uno sconto del 33% sulla Smart Camera di Xiaomi per un prezzo d'acquisto finale di 29,99€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.