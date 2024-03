La sicurezza dei dispositivi IoT con Norton

I dispositivi IoT sono sempre più diffusi, garantendo agli utenti una moltitudine di servizi con l'obiettivo di rendere la vita più semplice, sfruttando la connessione a Internet. In particolare, è il settore della Smart Home a fare ampio ricorso ai dispositivi IoT per garantire servizi e funzionalità avanzate agli utenti.

Come qualsiasi dispositivo in grado di connettersi a Internet, anche per i dispositivi IoT c'è un problema di sicurezza da non sottovalutare. I dispositivi connessi, infatti, possono subire attacchi informatici e diventare dei punti di accesso per gli hacker. Il rischio è concreto: molti dispositivi IoT, infatti, non rispettano gli standard di sicurezza elevati di computer, smartphone e tablet, ricevendo pochi o nessun aggiornamento.

Un modo per proteggere i propri dispositivi dai rischi di un attacco informatico ai sistemi IoT è legato all'utilizzo dei software di sicurezza di Norton. L'azienda, riferimento assoluto del settore della sicurezza informatica, infatti, mette a disposizione Norton 360 con antivirus e VPN.

La versione Deluxe del bundle proposto da Norton costa 34,99 euro per un anno, pari a meno di 3 euro al mese, senza alcun vincolo. L'attivazione può avvenire qui di seguito.

I problemi di sicurezza dei dispositivi IoT

Il rischio elevato di attacchi informatici ai dispositivi IoT (da cui, una volta compromessi, possono partire attacchi a tutti i propri dispositivi) è legato a vari fattori:

potenza di calcolo ridotta che rende impossibile l'utilizzo di software avanzato di sicurezza

che rende impossibile l'utilizzo di software avanzato di sicurezza l'utilizzo di app vulnerabili

l' assenza della crittografia

della il ricorso a password di default poco sicure

di default la difficoltà di rilevare un'intrusione per via dell'assenza di sistemi di controllo

per via dell'assenza di sistemi di controllo l'utilizzo di componenti hardware obsoleti e privi di aggiornamenti software

e privi di aggiornamenti software il ricorso a sistemi di sicurezza di default poco efficaci

di default le difficoltà di aggiornare il software

l'utilizzo di una connessione non sicura (come l'appoggio a router non sicuri)

Ci sono, quindi, tanti aspetti da considerare quando si valuta la sicurezza di un sistema composto da dispositivi IoT. Il rischio di dover fare i conti con un attacco informatico è legato.

Come proteggersi dalle "minacce" di dispositivi IoT poco sicuri

Per come sono costruiti, sia dal punto di vista hardware che software, i dispositivi IoT possono essere molto difficili da proteggere, con l'impossibilità di effettuare aggiornamenti o di installare software di sicurezza.

Per questo motivo, è fondamentale ricorrere a sistemi di sicurezza avanzata per i propri dispositivi che possono essere collegati a sistemi IoT. Serve un sistema antivirus in grado di rilevare e bloccare in tempo reale qualsiasi tipo di attacco informatico, anche i più sofisticati.

Allo stesso tempo, è utile avere una VPN, in modo da proteggere il traffico dati e eliminare il tracciamento, sfruttando i vantaggi della crittografia. La combinazione di questi elementi consente di mettere al sicuro computer, smartphone e tablet che possono entrare in contatto con dispositivi IoT poco sicuri.

La soluzione giusta è rappresentata da Norton 360 che include, in un unico bundle, antivirus e VPN. Il servizio include anche altri servizi, come il Password Manager, fino a 75 GB in cloud per il backup dei dati e il sistema SafeCam per proteggere la webcam da accessi non autorizzati.

Scegliendo la versione Deluxe è possibile proteggere 5 dispositivi (Windows, macOS, Andorid e iOS) a fronte di un costo di 34,99 euro per un anno, senza vincoli di alcun tipo per quanto riguarda il rinnovo.

