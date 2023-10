La scelta vincente per il cloud aziendale è NordLocker: 60% di sconto

Protezione dei dati aziendali al top, convenienza eccezionale, e una sicurezza ineguagliabile: NordLocker Business è la soluzione definitiva per le piccole e medie imprese che desiderano garantire la sicurezza dei loro preziosi dati aziendali. Attualmente, con sconti fino al 60% su tutti i piani, non c'è momento migliore per proteggere i tuoi dati.

Facile da usare, accessibile ovunque: è NordLocker

NordLocker Business offre una soluzione all'avanguardia, con una crittografia di nuova generazione che garantisce la massima protezione per i tuoi dati sensibili. Una delle caratteristiche uniche è infatti l'utilizzo di crittografia end-to-end, che protegge i tuoi dati sia durante il trasferimento che durante l'archiviazione.

NordLocker Business offre anche funzionalità personalizzate per la protezione dei dati aziendali. Con il backup automatico dei dati, la sincronizzazione dei file e il controllo degli accessi, puoi gestire i tuoi dati in modo sicuro e accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

La piattaforma è stata progettata per essere intuitiva e semplice da utilizzare: tramite funzionalità drag-and-drop attraverso il browser e il caricamento dei dati tramite l'app, crittografare i tuoi file non è mai stato così semplice. Inoltre, i tuoi dati saranno sempre disponibili, garantendo flessibilità e accessibilità ovunque tu sia.

Grazie alla promozione che sconta del 60% tutti i piani, NordLocker Business è ora più accessibile che mai. Che tu abbia bisogno di 500 GB o 2 TB di spazio di archiviazione crittografato, c'è sicuramente un piano su misura per le tue esigenze aziendali: approfittane online a partire da soli 2,99 euro al mese.

