La realtà virtuale non è mai stata così accessibile: Meta Quest 2 ad un PREZZO FOLLE (-34%)

Meta Quest offre un'esperienza di realtà virtuale senza fili e include sensori integrati per il tracciamento dei movimenti, consentendo agli utenti di interagire con l'ambiente virtuale. Oggi su Amazon Meta Quest 2 è in sconto del 34% per un costo finale di 299€.

Meta Quest 2 ad un prezzo shock

Esplora un mondo senza limiti con il Meta Quest, un visore di realtà virtuale che offre un'esperienza senza interruzioni grazie al suo processore ultrarapido e al display ad alta risoluzione. Vivrai un'immersione totale grazie all'audio posizionale 3D, all'hand tracking e al feedback tattile, combinati per rendere i mondi virtuali sempre più reali, persino durante azioni ad alta velocità.

Con oltre 250 titoli, tra giochi, fitness, attività social/multiplayer e intrattenimento, inclusi esclusivi di blockbuster e esperienze VR uniche, il Meta Quest ti offre un universo in continua espansione. Puoi viaggiare attraverso celebri universi di fantasia, affrontare avventure horror o collaborare con colleghi in spazi di lavoro virtuali.

Unisciti a gruppi nelle eccellenti aree social e arene multiplayer per partecipare a eventi dal vivo con amici e familiari, trovare gruppi di allenamento o affrontare missioni con compagni di avventura. Il visore wireless ti permette di esplorare la VR liberamente, con controlli intuitivi, batteria integrata e configurazione semplice senza bisogno di un PC o di una console.

Gioca senza preoccupazioni grazie al Sistema di controllo facile da usare, che ti consente di impostare la tua area di gioco e ti avvisa se esci dai limiti designati. Con il Meta Quest, immergiti in mondi virtuali senza confini e sperimenta la libertà della realtà virtuale senza alcuna interruzione.

Oggi su Amazon il Meta Quest 2 è in sconto del 34% e viene proposto al prezzo finale di 299€. Un vero affare da non lasciarsi scappare!

