La qualità visiva del MONITOR Lenovo in SCONTO su Amazon

Lenovo è un'azienda leader nel settore dell'informatica e tutti i suoi dispositivi sono da sempre sinonimo di affidabilità, accessibilità e qualità. Che si tratti di computer o accessori vari, Lenovo è sempre un brand molto molto apprezzato da tutta la community tech. In questo specifico caso vi presentiamo un'offerta che su Amazon prevede un 20% di sconto sul monitor Lenovo L27m per un prezzo finale di 199,99€ a fronte di un prezzo di listino di 249,00€.

Amazon e Lenovo preparano un 20% di sconto sul monitor L27m!

Il monitor di Lenovo in questione si presenta con un Display da 27 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel, Full HD; questo schermo dai bordi ultrasottili offre immagini vivide e nitide e il tempo di risposta di 4s permette di non perdere nessun dettagli 75 Hz di refresh rate per un'esperienza di gioco incredibile che garantisce una fluidità delle immagini superiore. Il suddetto tempo di risposta si traduce in performance superiori ed esperienza di gioco ottimizzata. Input HDMI, VGA, USB-C con le porte che vi consentono di soddisfare ogni vostra esigenza.

I Cavi USB-C a USB-C sono inclusi nella confezione. Il design sobrio di questo pannello permette di essere posizionato in ambienti diversi dal punto di vista dell'arredamento. Adatto ad una stanza da gioco, ad una stanza-studio e ad un ufficio. Con questo schermo potrete guardare film, video, serie tv con un'ottima qualità e potrete anche effettuare del buon gaming. Insomma un prodotto versatile e di qualità assicurata e garantita dall'azienda produttrice.

Il Monitor L27m di casa Lenovo è attualmente in sconto del 20% su Amazon per un prezzo finale di 199,99€ piuttosto che i 249,00€ del prezzo originario. Non perdete questa occasione di portarvi a casa un device di qualità ad un prezzo vantaggioso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.