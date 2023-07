La protezione online è importante quanto quella solare: 63% di sconto su NordVPN

Per milioni di italiani le prossime settimane saranno all'insegna delle tanto sospirate vacanze estive. Tra giornate infinite al mare, escursioni in montagna rigeneranti e nuovi Paesi all'estero, ci si potrà finalmente rilassare in vista del ritorno al lavoro a settembre.

Rilassarsi però non significa abbassare la guardia, soprattutto dal punto di vista della sicurezza informatica. In tal senso NordVPN offre un aiuto fondamentale: VPN sicura, anti-malware, blocco della pubblicità e password manager, tutto questo in un unico piano a 3,99 euro al mese per 2 anni grazie allo sconto del 63%.

Il piano Completo di NordVPN è in sconto del 63%

Oggi più che mai è importante stare in guardia da possibili incursioni indesiderate nella casella di posta elettronica o, peggio ancora, nel proprio conto bancario. La parola d'ordine è una sola: navigazione sicura.

Un servizio come NordVPN ti mette al sicuro mentre sei connesso a Internet dall'inizio alla fine. Hai la garanzia di una VPN affidabile e ad alta velocità, grazie alla quale puoi goderti film, serie TV ed eventi sportivi come se fossi a casa.

Grazie al piano Completo hai poi tutta una serie di funzionalità aggiuntive che ti faranno dormire sonni tranquilli, dall'anti-malware al blocco automatico degli annunci pubblicitari su tutti i siti. E se ancora non ti basta, aggiungici pure un password manager multipiattaforma, grazie al quale conservi le tue password in un luogo sicuro avendole sempre a tua disposizione, ovunque tu sia.

Sottoscrivi oggi il piano di 2 anni di NordVPN per beneficiare di uno sconto del 63%, così da ottenere un risparmio complessivo di oltre 250 euro nei primi 24 mesi.

