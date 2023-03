La promessa di Norton: se il virus non se ne va, ricevi un rimborso

Sappiamo quanto sia importante proteggersi dalle minacce della rete, che si insidiano ogni secondo nei suoi angoli più reconditi. Anche Norton lo sa: perciò l'azienda, specializzata nella produzione di software per la sicurezza informatica, offre uno sconto esclusivo del 59% su Norton 360 Premium, la sua soluzione più avanzata per tutti i tuoi dispositivi che include - oltre al noto antivirus - diverse funzionalità aggiuntive tra cui una VPN, un password manager e spazio cloud.

La promozione è valida per il primo anno di abbonamento, il cui prezzo scende così da 109,99 euro a soli 44,99 euro: un ottimo risparmio, considerando la quantità di funzionalità e strumenti inclusi. Se sei un nuovo cliente, approfitta fin da subito della sicurezza garantita Norton.

Norton 360 Premium: sicurezza a 360°

Come anticipato, Norton 360 Premium si propone come una soluzione avanzata per tutti i tuoi dispositivi con sistema operativo Windows, macOS, Android e iOS. Vuoi sapere nel dettaglio tutto ciò che otterrai a soli 44,99 euro all'anno? Ecco una panoramica delle funzionalità principali:

Protezione dalle minacce in tempo reale con antivirus, aiutandoti anche a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando accedi online;

in tempo reale con antivirus, aiutandoti anche a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando accedi online; Secure VPN per navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza, senza tracciamento delle attività. Aggiungi la crittografia avanzata per contribuire a mantenere sicuri e privati i tuoi dati, come password ed estremi dei conti bancari;

per navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza, senza tracciamento delle attività. Aggiungi la crittografia avanzata per contribuire a mantenere sicuri e privati i tuoi dati, come password ed estremi dei conti bancari; Password Manager per generare, memorizzare e gestire più facilmente password, dati delle carte di credito e altre credenziali online;

per generare, memorizzare e gestire più facilmente password, dati delle carte di credito e altre credenziali online; Backup del PC nel cloud : salva file e documenti importanti come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware;

: salva file e documenti importanti come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware; Protezione minori , gestisci le attività online dei tuoi figli;

, gestisci le attività online dei tuoi figli; SafeCam per PC ti avvisa dei tentativi di accedere alla webcam e ti aiuta a bloccare gli accessi non autorizzati;

ti avvisa dei tentativi di accedere alla webcam e ti aiuta a bloccare gli accessi non autorizzati; Dark Web Monitoring che scansiona, monitora e ti avvisa se le tue informazioni personali sono presenti nel Dark Web.

Tutte queste funzionalità sono include nel piano Norton 360 Premium, che ti permette di collegare fino a dieci dispositivi tra PC, Mac, tablet e smartphone. In più, Norton offre la propria "Promessa Protezione Virus", che ti rimborsa completamente se il tuo dispositivo viene colpito da un virus che l'azienda non riesce a rimuovere. Così hai la certezza di avere sempre il massimo dell'esperienza antivirus. Abbonati subito a uno dei prezzi più bassi di sempre: soltanto 44,99 euro per il primo anno se sei un nuovo utente.

