La privacy conviene: 85% di sconto e 3 mesi extra con Altas VPN

La sicurezza è fondamentale quando si tratta di navigazione online. Atlas VPN utilizza una crittografia del traffico di livello superiore con standard come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, oltre a utilizzare i tunnel realizzati da WireGuard. Questo garantisce che le tue comunicazioni siano al sicuro da occhi indiscreti e criminali informatici. Inoltre, Atlas VPN ti protegge da malware, bloccando i siti web noti per diffondere contenuti dannosi, come siti di phishing o che contengono virus.

Atlas VPN offre una vasta rete di oltre 1000 server in tutto il mondo, garantendo una connessione veloce e stabile ovunque tu sia. La condivisione P2P è sicura e affidabile e ti consente di condividere file in modo responsabile senza restrizioni. Inoltre, il rilevatore di ubicazioni geografiche seleziona automaticamente il server ideale per te in base alla distanza, alla velocità di download e alla latenza, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi situazione.

Atlas VPN è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Non perdere l'opportunità di entrare nel mondo di Atlas VPN con l'85% di sconto sull'eccezionale piano biennale, a soli 1,71 euro al mese, che include anche tre mesi aggiuntivi. Grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni per tutti i piani di durata superiore a 1 mese, potrai provare le funzionalità senza rischi.