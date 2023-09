La presa intelligente per Alexa e per rendere smart la vostra casa ad un prezzo ridicolo!

Ormai la tendenza ad avere una casa smart è sempre più comune e sempre più persone tentano di rendere la propria abitazione più all'avanguardia, grazie all'utilizzo di dispositivi e collegamenti che permettono un utilizzo e una funzione "intelligente" all'interno della propria dimora. Uno di questi prodotti è sicuramente una presa intelligente che permette di far funzionare tramite Alexa altri devices, di qualsiasi natura. Per questo motivo vi segnaliamo un'offerta sulla presa intelligente TP-Link, fra le migliori sul mercato, che viene messa in sconto del 31% ad un prezzo finale davvero ridicolo: 8,99€.

La presa intelligente per Alexa definitiva: il PREZZO è RIDICOLO

Questa presa intelligente garantisce un accesso remoto con cui sarà possibile controllare i dispositivi connessi allo smart plug ovunque ci sia internet utilizzando la app tapo sul tuo smartphone. La pianificazione è uno dei vantaggi di un device simile: programma lo smart plug per fornire automaticamente energia a seconda della necessità, come impostare le luci al crepuscolo e spegnerle all'alba. Presente, ovviamente, il controllo vocale compatibile con alexa e google assistant per controllare lo smart plug semplicemente usando la voce.

Di grande utilità è la modalità assenza, accensione e spegnimento dei tuoi dispositivi a intervalli di tempo programmati per simulare la presenza in casa. Nessun hub richiesto, basterà connettersi al router Wi-Fi esistente. Il carico massimo che può supportare è di 2300 w. Sottoposto a sotto severi controlli di qualità da parte del laboratorio di tp-link e certificazione da parte dell'autorità globale. Nessuna presa di terra Presa europea, solo per una presa femmina di tipo C (o prese).

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 31% la presa intelligente per Alexa e per la vostra casa smart per un prezzo finale di 8,99€.

