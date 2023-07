La potenza di un QUAD-CORE nel palmo di una mano col Mini PC BMAX

Per lavoro o per questioni importanti, quando si è fuori dall'ufficio o da casa non è sempre possibile avere con sé un PC dalle prestazioni eccellenti, e che occupi poco spazio... eppure ora una soluzione c'è, ed entra nel palmo di una mano! Si tratta del Mini PC BMAX, che ora è in offerta su Amazon!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti con uno sconto su Amazon il Mini PC BMAX a soli 123,49€, con un taglio del prezzo totale del 5%.

La potenza di un PC, la grandezza di una scatola

Questo prodotto è dotato di processori Intel Gemini Lake N4120 quad-core (4C/4T, cache 4M, fino a 2,6 GHz), che lo rendono ideale per l'ufficio, ma anche per l'intrattenimento e l'istruzione. Monta inoltre una scheda RAM DDR4 da 8 GB ad alta velocità, mentre come spazio di archiviazione gode di una SSD M.2 interna da 256 GB (espandibile fino a 2T). La scheda grafica è integrata.

Già dai componenti, avrai capito che le prestazioni e la velocità di apertura programmi ed esecuzione è il punto forte di questo Mini PC BMAX, che potrai sfruttare al meglio grazie a Windows 11 già preinstallato. Per le periferiche hai a disposizione 2 porte HDMI, ethernet, USB e così via, ma anche supporto WiFi dual band.

