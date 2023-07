La potenza di un Celeron N in un Mini PC incredibile, ora in OFFERTA

Quando si parla di computer, le esigenze sono mirate e selettive, soprattutto se si parla di dimensioni. Ebbene, ci sono PC più piccoli dei classici portatili fatti apposta per te! Tanto "mini" che possono stare nel palmo della tua mano, come questo Mini PC ora in offerta!

Puoi da oggi infatti aggiudicarti il Mini PC T9 PLUS con processore Alder Lake a soli 114,50€, usufruendo di uno sconto grandioso del 50% applicando il coupon di Amazon.

Piccolo PC, e prezzo ancora più piccolo!

Questo piccolo prodotto è in realtà molto potente, la soluzione ideale per risparmiare spazio e avere con sé un PC desktop per lavorare. Questo gioiellino ha dalla sua diverse caratteristiche interessanti, come l'ultimo processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, 8GB di RAM DDR5, storage SSD M.2 2280 da 256 GB, Intel UHD@60Hz Grafica 16EU che supporta la riproduzione di video 4K.

Puoi collegare a questo Mini PC tutte le periferiche che vuoi tramite le 3 porte USB, le 3 porte HDMI, le entrate ethernet per il cablaggio di rete, e anche la possibilità di utilizzare connessione eireless con WiFi 6 e Bluetooth 4.2.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.