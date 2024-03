LA PIù VENDUTA: Bilancia Pesapersone a soli 14€ che pesa fino a 160Kg!

Siamo ancora a Marzo: non è troppo tardi per rimettersi perfettamente in forma in previsione dell'estate! Aiutati a monitorare il peso con la Bilancia Pesapersone Rowenta, che solo per oggi costa solamente 14,99€ grazie all'offerta a tempo con il 25% di sconto.

Il design ultra sottile con uno spessore di soli 22 mm consente di riporla facilmente dopo l'uso. Il piatto in vetro temprato lucido è facile da pulire e assicura un'igiene ottimale. Inoltre, le funzioni intelligenti rendono il controllo del peso davvero semplice: è sufficiente salire sul piatto e la bilancia si accenderà in automatico. Per un maggiore comfort, è possible scegliere tra il sistema metrico (kg) e imperiale (stone, libbre). Fino a 160Kg e una precisione altissima Grazie all'ampio display retroilluminato e al piatto extra large, la bilancia Classic di Rowenta garantisce un comfort e una facilità d'uso straordinari. Questa utilissima bilancia pesapersone è disponibile in diversi colori: grigio, bianco, blu, argento, turchese ed effetto legno. In questo modo potrai adattarla anche allo stile e al design della tua casa o del tuo bagno, senza che risulti un elemento di troppo contrasto. Se invece preferisci non farla vedere, il design iper sottile ti aiuterà a "nasconderla" ovunque vorrai. La bilancia è dotata di accensione e spegnimento automatici: si accende appena ci si sale sopra, e dopo alcuni momenti di inattività di spegne da sola. Il vetro temperato è semplicissimo da pulire per mantenere la massima igiene. Completa il tutto l'elevata capacità di carico fino a 160 kg con graduazione di precisione ogni 100g. Acquista a soli 14€ la bilancia pesapersone Rowenta Inserisci nel carrello la bilancia pesapersone Rowenta Classic spendendo solamente 14,99€ grazie allo sconto del 25% applicato da Amazon.

