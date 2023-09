La nuova Xiaomi Smart Band 8 è finalmente su Amazon ad un PREZZO SUPER

Xiaomi è una delle principali aziende tecnologiche cinesi fondata nel 2010. È conosciuta principalmente per la produzione di dispositivi elettronici, in particolare smartphone, ma offre anche una vasta gamma di prodotti come smart TV, dispositivi per la casa intelligente, dispositivi indossabili, elettronica di consumo e altri gadget. Poche ore fa è stata rilasciata su Amazon la nuovissima Smart Band 8 proprio di Xiaomi che viene proposta ad un prezzo super competitivo: 39,99€.

Xiaomi Smart Band 8 sbarca su Amazon: tutti i vantaggi di averla!

Xiaomi Smart Band 8 offre una frequenza di aggiornamento superiore che a sua volte offre un'esperienza estremamente fluida, con un funzionamento e movimenti a scorrimento raffinati. Regolazione automatica graduale della luminosità con adattamento preciso alla luminosità dell'ambiente. Ogni volta che sollevi il polso, la luminosità si regolerà al livello perfetto e adatto per non affaticare gli occhi. Più di 200 nuovi quadranti alla moda con esclusivo display sempre attivo, per offrirti una fonte di ispirazione costante per i tuoi outfit. Grazie all'ampia gamma di cinturini e ciondoli e a una varietà di quadranti ufficiali abbinati, puoi sempre trovare una combinazione unica che si adatti al tuo stile.

Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, Monitoraggio del sonno scientifico, Monitoraggio continuo dello stress, Monitoraggio continuo della saturazione dell'ossigeno nel sangue, Gestione della salute femminile. Xiaomi Smart Band 8 è stato arricchito con cinturini facili da rimuovere che non solo ti consentono di cambiare facilmente cinturino e materiale, ma possono anche essere rimossi completamente. Il corpo elegante presenta una raffinata finitura metallica, ora disponibile in due nuovi colori del telaio: oro champagne e nero grafite. La modalità Pebble, inoltre, offre un'esperienza di corsa più professionale. La modalità Pebble è in grado di fornire 13 statistiche professionali e interpretazioni professionali dei dati.

Xiaomi Smart Band 8, l'ultimo gioiellino dell'azienda cinese è disponibile su Amazon ad un prezzo veramente competitivo: 39,99€.

