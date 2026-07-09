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La nuova promo estiva di Iliad è disponibile ed è perfetta per chi viaggia all'estero

La nuova offerta estiva di Iliad è l'occasione giusta per chi fa le vacanze all'estero: ecco cosa include la nuova TOP 30.
La nuova promo estiva di Iliad è disponibile ed è perfetta per chi viaggia all'estero
La nuova offerta estiva di Iliad è l'occasione giusta per chi fa le vacanze all'estero: ecco cosa include la nuova TOP 30.
Davide Raia
Pubblicato il 9 lug 2026
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La nuova promo estiva di Iliad è una delle offerte più interessanti del momento per il settore di telefonia mobile. Per i nuovi utenti che scelgono l'operatore, infatti, c'è oggi la possibilità di attivare TOP 30 Mondo, disponibile con un un prezzo di 12,99 euro al mese per sempre. 

Questa tariffa include minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G in Italia oltre alla possibilità di sfruttare 30 GB extra all'estero (in più di 110 Paesi al mondo). In aggiunta, la promo garantisce lo sconto sulla fibra Iliad, che sarà attivabile con un prezzo di 22,99 euro al mese.

TOP 30 Mondo rappresenta oggi la promozione giusta per chi cerca una tariffa completa e ricca di vantaggi oltre che per chi sta preparando un viaggio all'estero e vuole restare connesso in modo semplice. Per attivare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di Iliad, seguendo una veloce procedura online.

Attiva qui l'offerta di Iliad

top 30 mondo

Le caratteristiche di TOP 30 Mondo di Iliad

Con TOP 30 Mondo è possibile accedere a una tariffa completa. Tra le caratteristiche troviamo:

  • minuti e SMS illimitati in Italia
  • 300 GB in 5G in Italia
  • minuti illimitati dall'Italia verso l'estero
  • 30 GB extra all'estero (in più di 110 Paesi, non solo in Europa)
  • sconto sulla fibra Iliad che sarà attivabile a 22,99 euro al mese
  • possibilità di richiedere una eSIM
  • possibilità di acquistare uno smartphone a rate

L'offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità. Il costo è di 12,99 euro al mese, con attivazione di 9,99 euro una tantum. Il prezzo è per sempre. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Da segnalare che anche i già clienti Iliad hanno la possibilità di attivare questa promo, richiedendo il cambio tariffa dall'Area Personale del sito dell'operatore o dall'app.

Attiva qui l'offerta di Iliad

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