La nuova offerta Iliad batte tutti: 150 GB, minuti e SMS illimitati a 7,99€

Iliad torna a sorprendere con una promozione imperdibile: Flash 150. Un pacchetto completo che include 150GB in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati e una tariffa trasparente di 7,99 euro al mese per sempre. Nessun vincolo, nessun costo nascosto. Attivala subito online in pochi minuti!

Tutti i dettagli dell'offerta Iliad Flash 150

Con Flash 150, Iliad propone un’offerta che risponde alle esigenze degli utenti più esigenti. I 150 GB di traffico dati sono utilizzabili in rete 4G e 4G+, ideali per navigare, guardare video in streaming e utilizzare app anche in mobilità. Una volta superata la soglia dei 150GB, si può continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100MB, ma solo previo espresso consenso dell’utente.

A completare l’offerta, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia, senza scatto alla risposta, e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali. In Europa, sono inclusi minuti e SMS illimitati e 11GB dedicati in roaming, perfetti per chi viaggia spesso e vuole restare sempre connesso.

L’attivazione ha un costo una tantum di 9,99 euro, mentre tutti i servizi essenziali sono inclusi gratuitamente, tra cui:

Hotspot per condividere la connessione

Segreteria telefonica

Controllo del credito residuo

Servizio Mi richiami

Portabilità del numero senza costi aggiuntivi

Con Flash 150, il prezzo non cambia nel tempo, non ci sono vincoli contrattuali né costi nascosti, e tutti i servizi sono inclusi fin da subito. Attivare l’offerta è semplice e veloce: basta collegarsi al sito ufficiale Iliad. Approfittane subito per avere 150 GB, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese.

