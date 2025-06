La nuova fibra Iliad è super: dentro c’è tutto, anche la saponetta, solo 29€ per sempre

Se la tua connessione a casa non è mai stabile come vorresti, forse è arrivato il momento di cambiare aria… o meglio, connessione. Con Iliadbox Super, la nuova offerta di casa Iliad, si naviga davvero su un altro pianeta. E poi, costa meno di quanto pensi.

Fibra FTTH, Wi-Fi 7 e tutto incluso a 29,99€ per sempre

Niente giri di parole: 29,99€ al mese bloccati a vita. Sì, niente rincari, asterischi o scritte piccole da decifrare con la lente. A questo prezzo Iliad ti dà fibra 100% FTTH, il nuovo Router Wi-Fi 7 super performante, 2 Wi-Fi Extender per eliminare le zone d’ombra in casa e chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 Paesi. Il tutto, ovviamente, senza costi nascosti. Un sogno? No, semplicemente Iliad.

Nella Iliadbox Super trovi anche una Saponetta Wi-Fi, ovvero un piccolo modem portatile con SIM dati e giga inclusi per essere online ovunque tu sia. Piccola, comoda e rapidissima. I due Wi-Fi Extender inclusi nell’offerta si collegano in automatico alla banda più potente disponibile e mantengono il segnale al massimo anche se ti muovi da una stanza all’altra. Dimentica i punti morti e goditi la velocità ovunque: dalla scrivania al divano, dal letto alla cucina. Per proteggere tutta la tua rete, Iliadbox Super include anche McAfee Multi Access, un antivirus potente, leggero e pronto a difendere fino a 5 dispositivi senza mai rallentare la connessione. E per chi ama giocare con le nuove tecnologie, ci pensa Mistral AI, l’assistente virtuale super smart: ti aiuta a scrivere, organizzare, rispondere alle domande e fare ricerche in un attimo. È incluso per 6 mesi, e se ti conquista (spoiler: succederà), puoi continuare a usarlo con un piccolo extra di 18,29€ al mese. Vai sul sito ufficiale di Iliad, scegli l’offerta Iliadbox Super e segui i passaggi guidati. In pochi giorni sei online, con tutto pronto per essere collegato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.