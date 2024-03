La nuova fase di Bitcoin: airdrop attraverso gli Ordinal

Non c'è mai stato un momento migliore per essere un possessore di Bitcoin (BTC), dato che il 5 marzo è stato stabilito un nuovo massimo storico (ATH) a 69.170 $. La creazione di fondi exchange-traded di Bitcoin è stata uno dei principali motori della recente corsa del prezzo di BTC e c'è una buona probabilità che le previsioni di crescita dei prezzi fino a 160.000 $ si rivelino esatte.

Gli investitori di Bitcoin Ordinal hanno recentemente ricevuto un bonus per accompagnare la recente impennata del prezzo di BTC: oltre 112.000 Runestone saranno distribuiti ai wallet Ordinal che possiedono almeno tre iscrizioni di 2.300 presenti nello spazio.

Gli Ordinal sono un protocollo che consente di inserire dati non finanziari nella rete Bitcoin. È l'equivalente di Bitcoin ai token non fungibili (NFT) della rete Ethereum (ETH) e permette di collegare una vasta gamma di dati, dai video alle immagini, a singoli Satoshi.

Mentre la storica impennata del prezzo di Bitcoin ha attirato molta attenzione negli ultimi tempi, InQubeta (QUBE), un progetto di criptovaluta emergente, è pronto a portare ai suoi investitori notevoli guadagni. I primi acquirenti di QUBE hanno ottenuto rendimenti del 250% sui loro investimenti, perché la prevendita ha generato oltre 11 milioni di dollari di vendite di token.

Migliori altcoin in cui investire: si prevede che InQubeta (QUBE) supererà BTC nel 2024

Per quanto le previsioni sul prezzo di Bitcoin siano impressionanti in questi giorni, InQubeta ha il potenziale per far guadagnare agli investitori rendimenti molto più elevati. Fornisce una delle soluzioni più utili nel settore delle criptovalute, offrendo agli investitori un modo alternativo per assicurarsi le azioni delle imprese emergenti di intelligenza artificiale. Questo permette agli investitori che non soddisfano i requisiti spesso ridicoli di molte società di investimento tradizionali di accedere più facilmente alle opportunità di investimento nel settore dell'AI.

L'AI è un settore tecnologico in rapida crescita e il capitale investito in esso è cresciuto altrettanto rapidamente. Il capitale investito nell'AI è passato da 12 a 120 miliardi di dollari negli ultimi anni e si prevede che altri 1,5 bilioni di dollari entreranno in questo settore nei prossimi anni.

Investire nelle aziende di AI che stanno emergendo oggi può aiutare gli investitori a costruire una ricchezza generazionale, perché molte di queste aziende finiranno per svolgere un ruolo importante nel rimodellare il funzionamento di molti settori.

Ecco come gli investitori e le startup AI si incontrano nella rete InQubeta:

Le startup AI ottengono l'accesso al marketplace NFT dopo essere state valutate. Qui, queste aziende creano token non fungibili ( NFT ) che servono come prova token delle opportunità di investimento offerte da loro

dopo essere state valutate. Qui, queste aziende creano token non fungibili ( ) che servono come prova token delle opportunità di investimento offerte da loro Gli investitori possono consultare le diverse opportunità di investimento offerte e investire nelle aziende che ritengono interessanti, utilizzando QUBE per acquistare frazioni di token non fungibili in base al proprio budget

Gli investitori possono conservare questi token per tutto il tempo che desiderano o rivenderli sul marketplace NFT per ottenere QUBE ogni volta che lo desiderano

QUBE ha un prezzo di 0,0245 $ nell'ottava fase della prevendita e alcuni analisti prevedono che i prezzi supereranno il dollaro prima della fine dell'anno. Questo significa che investire direttamente in InQubeta potrebbe essere gratificante quanto investire nell'intelligenza artificiale.

I possessori degli Ordinal di Bitcoin (BTC) ricevono l'airdrop di Runestone

Lo sviluppatore di Bitcoin Ordinal, Leonidas, ha recentemente suscitato scalpore nello spazio delle criptovalute quando ha annunciato che i wallet con tre o più iscrizioni faranno parte di un airdrop di Runestone. Si prevede che si tratti del più grande airdrop mai avvenuto nell'ecosistema Ordinal.

L'airdrop dovrebbe avvenire da un momento all'altro e oltre 112.383 wallet sono designati a ricevere Runestone.

Gli Ordinal rappresentano attualmente una parte considerevole di tutte le attività della rete Bitcoin, nonostante le loro iscrizioni non servano ad alcuno scopo reale, se non quello di essere un ricordo del primo anno del protocollo Ordinal.

Riepilogo

QUBE e BTC sono due delle migliori criptovalute da acquistare ora, visto il loro potenziale di crescita esponenziale. Si prevede che QUBE sia quella che crescerà di più grazie al modo innovativo in cui mette in contatto le imprese emergenti di AI e le fonti di finanziamento.

