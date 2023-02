La migliore VPN per una privacy al top costa solo 1,99 euro al mese

Puntando sulla migliore VPN disponibile è possibile ottenere il massimo della privacy, senza compromessi sulla qualità e la velocità della connessione. Le opzioni disponibili sul mercato sono diverse ma, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata da Private Internet Access, servizio VPN noto per l'estrema attenzione alla privacy degli utenti, grazie anche a tante opzioni con cui personalizzare l'utilizzo della rete oltre che ad una rigida politica no log.

Con l'offerta in corso è possibile attivare Private Internet Access ad appena 1,99 euro al mese. L'offerta riguarda il piano biennale della VPN che include 2 mesi aggiuntivi gratis, per un totale di 26 mesi. Per tutti i dettagli in merito alla promozione e per attivare l'offerta, con lo sconto dell'81% rispetto al costo mensile standard, è possibile accedere al sito ufficiale dal link qui di sotto.

Private Internet Access: la VPN più attenta alla privacy costa solo 1,99 euro al mese con la nuova offerta di oggi

Private Internet Access è una delle migliori VPN e garantisce un accesso ad Internet ad alta velocità con un'attenzione estrema alla privacy dell'utente, grazie anche ad una politica no log completa e tante opzioni per la personalizzazione del servizio. Con Private Internet Access, inoltre, è possibile beneficiare di un supporto 24/7, per un'assistenza sempre presente, oltre che sulla possibilità di utilizzo da 10 dispositivi differenti con un unico account. Non mancano, inoltre, tante app native per i vari sistemi operativi per un utilizzo davvero multi-piattaforma.

Nel corso degli oltre 10 anni di esperienza, Private Internet Access ha soddisfatto oltre 15 milioni di utenti e, con la nuova offerta, il servizio diventa ancora più interessante. Private Internet Access è attualmente disponibile a 1,99 euro al mese. Il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi è scontato di oltre l'81%. La spesa complessiva è di circa 51 euro (pagabili in 3 rate utilizzando PayPal). Per sfruttare l'offerta, disponibile solo per un tempo limitato, è possibile accedere al sito ufficiale dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.