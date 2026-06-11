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La migliore VPN per l'estate 2026 è ExpressVPN: ora in promo con l'80% di sconto

ExpressVPN è la migliore VPN da attivare in estate 2026: il servizio è completo e ricco di vantaggi e presenta un prezzo contenuto.
La migliore VPN per l'estate 2026 è ExpressVPN: ora in promo con l'80% di sconto
ExpressVPN è la migliore VPN da attivare in estate 2026: il servizio è completo e ricco di vantaggi e presenta un prezzo contenuto.
Davide Raia
Pubblicato il 11 giu 2026
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La scelta giusta per una nuova VPN da attivare in estate non può che essere ExpressVPN, un servizio premium pensato per garantire una connessione veloce e sicura. Con la promozione in corso, la VPN è ora disponibile con l'80% di sconto e con un prezzo che si riduce a 2,29 euro al mese. L'offerta è legata all'attivazione del piano di 2 anni + 4 mesi, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato. Da segnalare che la promo è attivabile direttamente tramite ilsito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto, e include 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Accedi qui all'offerta di ExpressVPN

expressvpn

La VPN giusta per l'estate 2026 è ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere alla migliore VPN da attivare in estate. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la crittografia del traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando la connessione è privata
  • una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento
  • un network composto da migliaia di server VPN, con possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese per aggirare blocchi geografici e censure durante la navigazione
  • l'accesso alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app di ExpressVPN
  • l'uso della VPN senza limitazioni di banda, anche in caso di connessione multi-dispositivo
  • l'accesso a funzionalità di protezione come il blocco degli annunci e dei siti pericolosi
  • la possibilità di passare ad altri piani, con servizi extra, sempre proposti in sconto

La promozione in corso permette l'attivazione di ExpressVPN con un prezzo ridotto fino a 2,29 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è valida solo per un breve periodo ed è attivabile tramite il link qui di sotto.

Accedi qui all'offerta di ExpressVPN

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