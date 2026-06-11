La migliore VPN per l'estate 2026 è ExpressVPN: ora in promo con l'80% di sconto

La scelta giusta per una nuova VPN da attivare in estate non può che essere ExpressVPN, un servizio premium pensato per garantire una connessione veloce e sicura. Con la promozione in corso, la VPN è ora disponibile con l'80% di sconto e con un prezzo che si riduce a 2,29 euro al mese. L'offerta è legata all'attivazione del piano di 2 anni + 4 mesi, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato. Da segnalare che la promo è attivabile direttamente tramite ilsito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto, e include 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

La VPN giusta per l'estate 2026 è ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere alla migliore VPN da attivare in estate. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la crittografia del traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando la connessione è privata

del traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando la connessione è privata una politica no log c he elimina qualsiasi forma di tracciamento

he elimina qualsiasi forma di tracciamento un network composto da migliaia di server VPN , con possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese per aggirare blocchi geografici e censure durante la navigazione

, con possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese per aggirare blocchi geografici e censure durante la navigazione l'accesso alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporane a, sfruttando le app di ExpressVPN

a, sfruttando le app di ExpressVPN l'uso della VPN senza limitazioni di banda , anche in caso di connessione multi-dispositivo

, anche in caso di connessione multi-dispositivo l'accesso a funzionalità di protezione come il blocco degli annunci e dei siti pericolosi

la possibilità di passare ad altri piani, con servizi extra, sempre proposti in sconto

La promozione in corso permette l'attivazione di ExpressVPN con un prezzo ridotto fino a 2,29 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è valida solo per un breve periodo ed è attivabile tramite il link qui di sotto.

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