La VPN giusta per iniziare il 2026? Questa è la promo da scegliere oggi

La promo di inizio 2026 di NordVPN rappresenta l'occasione giusta per attivare una nuova VPN illimitata. Con lo sconto in corso, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi che include 4 mesi aggiuntivi (inserendo il codice BLAZE1MO al momento dell'attivazione). L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di NordVPN. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

NordVPN: la scelta giusta per una nuova VPN

Con NordVPN è ora possibile attivare una VPN completa e senza limiti. Considerando anche il prezzo, il servizio diventa oggi un vero e proprio "best buy" per chi ha bisogno di una VPN di qualità e con un prezzo accessibile.

L'uso del servizio consente la possibilità di navigare con la protezione della crittografia del traffico dati oltre che con una politica no log che elimina il tracciamento dell'attività durante l'uso della rete.

Da segnalare anche un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che permette di "spostare" facilmente il proprio IP in un altro Paese, evitando blocchi geografici e censure online.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando tutte le app messe a disposizione da NordVPN e sempre senza alcun limite di banda e di traffico dati.

Con la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile a un prezzo ridotto di 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. L'offerta in questione è valida solo per un breve periodo e solo in caso di attivazione tramite il sito della VPN.

