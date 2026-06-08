La migliore VPN ora costa meno: ecco la promo di giugno 2026 di NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca della migliore VPN da attivare a giugno 2026. La promozione in corso, infatti, garantisce uno sconto netto sul costo del servizio, ora attivabile con una spesa di 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra (grazie al codice promo BLAZE4MO). L'offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN e include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.

La migliore VPN da attivare a giugno 2026

NordVPN ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento del settore delle VPN, garantendo un servizio completo e ricco di vantaggi, per una connessione sicura e senza limitazioni su base geografica.

La VPN ora include la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche quando la rete utilizzata non è sicura, e una politica no log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento della propria attività online.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter spostare il proprio IP in un altro Paese e di navigare aggirando blocchi su base geografica e censure online.

La VPN permette anche di sfruttare un utilizzo multi-piattaforma, con la possibilità di accedere alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda.

La promozione in corso con NordVPN permette di accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

La promo è disponibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo di tempo e solo tramite il sito di NordVPN.

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