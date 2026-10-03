La migliore VPN ora costa meno: 28 mesi con il 70% di sconto

NordVPN si conferma la scelta giusta per una nuova VPN illimitata da attivare nel corso del mese di ottobre 2026. Il servizio è oggi protagonista di una promo da cogliere al volo: il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO) ora costa 3,37 euro al mese, per un totale di 28 mesi di utilizzo e uno sconto del 70%. La promozione in corso è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile al box qui di sotto. L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

La migliore VPN da attivare ad ottobre

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete non privata.

C'è poi una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell'attività dell'utente durante l'uso della VPN. Il servizio aggiunge anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di scegliere un server in un altro Paese per spostare il proprio IP e aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione.

Da segnalare anche che la VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di alcun tipo, utilizzando sempre lo stesso account. In aggiunta, NordVPN è personalizzabile con vari servizi extra che vanno a incrementare la privacy e la sicurezza dei propri dispositivi e dei propri dati.

Per accedere alla promo in corso di NordVPN basta seguire il link qui di sotto. La promo prevede ben 28 mesi di utilizzo (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO). Il costo è di 3,37 euro al mese. L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

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