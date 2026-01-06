La migliore VPN non è mai costata così poco: è il momento di scegliere ExpressVPN

ExpressVPN è una delle migliori opzioni sul mercato per gli utenti alla ricerca di una nuova VPN senza limiti, in grado di garantire velocità e sicurezza durante l'utilizzo. Con la promo in corso, il servizio è disponibile al prezzo più basso di sempre.

Grazie all'offerta di oggi, infatti, ExpressVPN è ora attivabile con un prezzo ridotto fino a 2,39 euro al mese, scegliendo il piano 2 Anni + 4 mesi che garantisce ben 28 mesi di utilizzo illimitato della VPN.

La promozione prevede 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile dal box riportato qui di sotto. Lo sconto resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Perché puntare su ExpressVPN come nuova VPN

Con ExpressVPN è possibile attivare una VPN in grado di offrire un servizio completo e di qualità, in grado di soddisfare appieno tutte le esigenze degli utenti. Tra le caratteristiche troviamo la crittografia del traffico Internet, in modo da proteggere la connessione e tutte le informazioni trasmesse anche quando si utilizza una rete non privata.

C'è poi spazio per un network di migliaia di server che consente di scegliere facilmente un server VPN situato in un altro Paese e, quindi, navigare evitando blocchi e discriminazione su base geografica. L'uso della rete VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limitazioni di banda e di traffico dati. La VPN, inoltre, prevede una politica "zero log" per assicurare agli utenti la massima privacy.

Con la promozione in corso, ExpressVPN può essere attivata con un prezzo ridotto a 2,39 euro al mese. L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è legata all'attivazione del piano di 24 mesi con 4 mesi aggiuntivi. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

