La migliore VPN è in sconto: nuova promo per attivare NordVPN (-70%)

La migliore VPN illimitata da attivare nel corso del mese di ottobre 2026 non può che essere, ancora una volta, NordVPN.
La scelta non è legata solo alla qualità elevata del servizio. In questo momento, infatti, la VPN è disponibile con una promo da cogliere al volo.
Il servizio può essere attivato con un risparmio netto sul costo standard (-70%) scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO).
In questo modo, il costo della VPN si ridurrà fino a 3,37 euro al mese, per un totale di 28 mesi. L'offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.
Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.
Perché scegliere NordVPN
Scegliere NordVPN significa poter contare su una VPN senza limiti caratterizzata dalla possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una rete non privata.
In aggiunta, il servizio propone una politica no log e, quindi, garantisce all'utente la possibilità di usare la VPN senza la raccolta dei propri dati di utilizzo. Da segnalare anche un network composto da migliaia di server che consente di scegliere un server situato in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica.
A completare le caratteristiche della VPN troviamo la possibilità di utilizzo multi-dispositivo. Con un singolo account, infatti, è possibile utilizzare il servizio da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.
La promozione in corso permette di accedere a NordVPN con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per tutti i dettagli sull'offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione.
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