Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

La migliore VPN è in sconto: nuova promo per attivare NordVPN (-70%)

La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN ed è disponibile con un prezzo scontato del 70%: ecco la promo.
La migliore VPN è in sconto: nuova promo per attivare NordVPN (-70%)
La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN ed è disponibile con un prezzo scontato del 70%: ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 21 ott 2026
Link copiato negli appunti

La migliore VPN illimitata da attivare nel corso del mese di ottobre 2026 non può che essere, ancora una volta, NordVPN.

La scelta non è legata solo alla qualità elevata del servizio. In questo momento, infatti, la VPN è disponibile con una promo da cogliere al volo.

Il servizio può essere attivato con un risparmio netto sul costo standard (-70%) scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO).

In questo modo, il costo della VPN si ridurrà fino a 3,37 euro al mese, per un totale di 28 mesi. L'offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. 

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

smartphone nordvpn e scudo digitale

Perché scegliere NordVPN

Scegliere NordVPN significa poter contare su una VPN senza limiti caratterizzata dalla possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una rete non privata.

In aggiunta, il servizio propone una politica no log e, quindi, garantisce all'utente la possibilità di usare la VPN senza la raccolta dei propri dati di utilizzo. Da segnalare anche un network composto da migliaia di server che consente di scegliere un server situato in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica.

A completare le caratteristiche della VPN troviamo la possibilità di utilizzo multi-dispositivo. Con un singolo account, infatti, è possibile utilizzare il servizio da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

La promozione in corso permette di accedere a NordVPN con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per tutti i dettagli sull'offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

NordVPN, lo sconto del 75% ha i giorni contati: scade il 21 ottobre
VPN

NordVPN, lo sconto del 75% ha i giorni contati: scade il 21 ottobre
NordVPN scalda i motori in vista di novembre con il 75% di sconto
VPN

NordVPN scalda i motori in vista di novembre con il 75% di sconto
TotalVPN sfodera il prezzo più basso dell’anno: pacchetto VPN a 1,59€
VPN

TotalVPN sfodera il prezzo più basso dell’anno: pacchetto VPN a 1,59€
VPN, blocco pubblicità e antivirus: TotalVPN include anche Total Adblock e TotalAV
VPN

VPN, blocco pubblicità e antivirus: TotalVPN include anche Total Adblock e TotalAV