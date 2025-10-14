La migliore VPN è in offerta e ora costa meno di 3 euro al mese (-74%)

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN completa e illimitata che ora viene proposta con un prezzo davvero vantaggioso. La promozione in questione, utilizzando il codice sconto BLAZE1MO, permette di attivare il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra) con un costo che si riduce a 2,98 euro al mese. Il risparmio garantito è del 74%. L'offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

Perché scegliere NordVPN?

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa, illimitata e sicura per navigare senza limiti di velocità e senza blocchi geografici. Il servizio in questione presenta le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati per una connessione sicura anche quando si utilizza una rete non privata

del traffico dati per una connessione sicura anche quando si utilizza una rete non privata politica no log che elimina il tracciamento e la raccolta dei dati dell'utente durante l'uso della VPN

che elimina il tracciamento e la raccolta dei dati dell'utente durante l'uso della VPN network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per navigare senza blocchi geografici grazie alla possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese

sparsi in tutto il mondo per navigare senza blocchi geografici grazie alla possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese accesso alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limiti di banda

Si tratta, quindi, di un servizio completo e ricco di vantaggi, ideale per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN veloce e adatta a tutti i contesti di utilizzo. La possibilità di ridurre il costo fino a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE1MO), rappresenta un'opportunità da cogliere al volo per chi ha bisogno della migliore VPN sul mercato in questo momento.

Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c'è la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni, in modo da poter "testare" la VPN ed eventualmente richiedere un rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.