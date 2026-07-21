La migliore VPN da usare senza limiti per 28 mesi: ecco la nuova promo di NordVPN

NordVPN è, da tempo, un punto di riferimento assoluto per il settore delle VPN, mettendo a disposizione un servizio completo e ricco di vantaggi. Per chi sceglie questa VPN, infatti, c'è la possibilità di navigare in sicurezza e senza tracciamento, con una connessione veloce e senza limitazioni di banda e traffico dati.
La nuova promo riguarda il biennale che, con l'aggiunta del codice BLAZE4MO al momento dell'attivazione, include ben 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato della VPN. Sfruttando questa promo, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese.
Per sfruttare l'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.
La migliore VPN da attivare a luglio 2026
Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:
- una connessione protetta dalla crittografia, per una navigazione sicura anche quando la rete non è privata
- l'adozione di una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l'attività online dell'utente, per una maggiore privacy nell'utilizzo
- la possibilità di sfruttare un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da aggirare blocchi geografici e censure online
- la possibilità di un utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 connessioni in simultanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati
Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto. L'offerta con il piano di 28 mesi permette di ridurre il costo del servizio fino a 3,37 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta di una promo limitata nel tempo.
Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto: