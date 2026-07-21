La migliore VPN da usare senza limiti per 28 mesi: ecco la nuova promo di NordVPN

NordVPN è, da tempo, un punto di riferimento assoluto per il settore delle VPN, mettendo a disposizione un servizio completo e ricco di vantaggi. Per chi sceglie questa VPN, infatti, c'è la possibilità di navigare in sicurezza e senza tracciamento, con una connessione veloce e senza limitazioni di banda e traffico dati.

La nuova promo riguarda il biennale che, con l'aggiunta del codice BLAZE4MO al momento dell'attivazione, include ben 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato della VPN. Sfruttando questa promo, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese.

Per sfruttare l'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

La migliore VPN da attivare a luglio 2026

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

una connessione protetta dalla crittografia , per una navigazione sicura anche quando la rete non è privata

, per una navigazione sicura anche quando la rete non è privata l'adozione di una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l'attività online dell'utente, per una maggiore privacy nell'utilizzo

che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l'attività online dell'utente, per una maggiore privacy nell'utilizzo la possibilità di sfruttare un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da aggirare blocchi geografici e censure online

sparsi in tutto il mondo, in modo da aggirare blocchi geografici e censure online la possibilità di un utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 connessioni in simultanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto. L'offerta con il piano di 28 mesi permette di ridurre il costo del servizio fino a 3,37 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta di una promo limitata nel tempo.

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