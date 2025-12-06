La migliore VPN da attivare a dicembre costa meno di 2 euro al mese: ecco la promo

La migliore VPN da attivare nel corso del mese di dicembre 2025 è, senza dubbio, Surfshark. Il servizio è protagonista di una promo da cogliere al volo, con l’80% di sconto sul costo del piano biennale. Sfruttando quest’offerta è possibile ridurre il costo del servizio fino a 1,99 euro al mese, andando a ottenere anche 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi. L’offerta in questione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Surfshark, accessibile qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Surfshark: è la VPN da scegliere oggi

Con Surfshark si va sul sicuro ed è oggi possibile ottenere una VPN completa e sicura. Tra le specifiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da rendere sicura una connessione anche se l’accesso a Internet avviene tramite una rete non privata. C’è poi un network di oltre 3 mila server che consente all’utente di “spostare” il proprio IP in un altro Paese.

In questo modo, è possibile geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, andando a evitare blocchi geografici e censure online. L’uso della VPN, inoltre, può avvenire da più dispositivi in contemporanea e sempre senza un monitoraggio della propria attività alla politica zero log applicata dal servizio.

Con l’offerta in corso in questo momento, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, puntando sul piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. La promo prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito a Surfshark è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.