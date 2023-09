La migliore edizione di Final Fantasy XVI, Deluxe Edition, è IN OFFERTA ad un PREZZO SPECIALE

La saga di Final Fantasy è una celebre serie di giochi di ruolo (RPG) sviluppata e pubblicata da Square Enix (precedentemente Square) iniziata nel 1987. La serie è conosciuta per le sue storie epiche, i mondi fantastici, i personaggi memorabili e le complesse meccaniche di gioco. Sebbene ogni gioco abbia una trama e un mondo unici, con personaggi diversi, alcuni elementi ricorrenti includono cristalli magici, invocazioni, chocobo e moguri. L'offerta di oggi è molto interessante perché tratta l'ultimo capitolo della saga, Final Fantasy XVI e in particolar modo la migliore edizione possibile, la Deluxe Edition che viene messa in sconto del 18% e proposta a 90,90€.

Ottimo sconto per la Deluxe Edition di Final Fantasy XVI

Uno dei giochi più attesi dell'anno corrente. Questa versione include: gioco base, mappa in tessuto di Valisthea e Steelbook speciale di Clive Rosfield. In Final Fantasy XVI avrete a che fare con degli scontri titanici: quando i Dominanti rivali si scontrano, ne derivano epiche battaglie tra i loro Eikon! Tramite l'azione Eikonica, Clive, il protagonista di questo capitolo, può sfruttare i poteri di più Eikon in battaglie a rotta di collo per offrire un combattimento d'azione dinamico.

Questo titolo presenta un’oscura storia fantasy, scopri una narrazione grintosa e matura intrisa di realismo. Esplora il Regno di Valisthea, un mondo sbalorditivo immerso in un conflitto di nazioni in guerra tra loro. Queste le principali caratteristiche di questo gioco al quale aggiungere una piega action non indifferente. Tutto ciò è possibile trovarlo nella deluxe edition, la migliore edizione sulla piazza.

Ribadiamo, dunque, l'offerta. La deluxe edition di Final Fantasy XVI è in sconto su Amazon del 18% per un prezzo finale di 90,90€.

