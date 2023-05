La migliore alternativa ad Apple Pencil in offerta su Amazon a un prezzo stracciato

La Apple Pencil non è per tutte le tasche, visto che costa qualcosa come 149 euro (parliamo della seconda generazione). Il mercato però offre delle valide alternative, compatibili con la stragrande maggioranza dei nuovi iPad della casa di Cupertino. Tra le soluzioni economiche la migliore è la penna del marchio Paperfeel, oggi protagonista di un'ottima offerta su Amazon: 21,34 euro anziché 30,99 euro, grazie allo sconto del 15% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico più altri 5 euro di coupon Amazon.

Penna Paperfeel in offerta a 21 euro su Amazon

La penna del marchio Paperfeel è di gran lunga la migliore soluzione per rapporto qualità-prezzo per quanti stanno cercando un'alternativa economica alla Apple Pencil dopo aver acquistato un iPad di nuova generazione. Ti consente di scrivere anche se appoggi la mano sullo schermo, la velocità di disegno è ad altissimi livelli, ed ha anche il supporto magnetico per agganciarla all'iPad. Al di là di questo, è dotata di una custodia rigida al cui interno sono posizionati il cavo per la ricarica via USB e le punte di ricambio.

Questi i modelli di iPad compatibili con la penna del marchio Paperfeel, la cui durata di utilizzo raggiunge le 10 ore: iPad Pro da 11 pollici, iPad da 12,9 pollici di terza, quarta, quinta e sesta generazione, iPad Mini di quinta e sesta generazione, iPad Air di terza, quarta e quinta generazione, iPad 10,9 pollici di decima generazione, iPad da 10,2 pollici di sesta, settima, ottava e nona generazione.

Aggiungi al carrello ora l'alternativa economica della Apple Pencil a poco più di 21 euro. L'articolo è spedito da Amazon, questo significa che puoi beneficiare sia della consegna gratuita che della spedizione ultra rapida del colosso di Seattle.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.