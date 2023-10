La lampadina smart per una casa più intelligente: PREZZO SUPER

La lampadina smart L530E è un'opzione illuminante all'avanguardia che offre una serie di funzionalità innovative per migliorare il controllo dell'illuminazione domestica. Grazie all'app gratuita Tapo disponibile su iOS e Android, puoi controllare le tue luci da qualsiasi luogo, mettendo il potere dell'illuminazione nelle tue mani.

Questa lampadina è multicolore, consentendo di progettare scenari personalizzati per adattare la luce alla tua routine quotidiana. Con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere, puoi regolare la luminosità, la temperatura della luce e persino i colori, creando atmosfere uniche.

La facilità d'uso è evidenziata dal fatto che non è richiesto alcun hub. Basta collegare la lampadina al Wi-Fi di casa e sei pronto per iniziare a personalizzare la tua illuminazione. Inoltre, la lampadina L530E è compatibile con Alexa e Google Assistant, consentendo il controllo vocale.

Puoi semplicemente dire "Alexa, accendi la luce" o "Ok Google, oscura le luci della mia camera" per ottenere il risultato desiderato. Grazie alle funzioni di scenari e programmazione, puoi creare programmi che definiscono quando le luci si accendono o si spengono, con la luminosità e i colori preimpostati. Infine, la modalità Assente simula automaticamente la presenza di qualcuno in casa, scoraggiando i visitatori indesiderati.

Lo sconto di Amazon sulla lampadina smart equivale ad un allettante 33% per un prezzo finale davvero super: 9,99€.