La giusta eSIM per avere Internet in vacanza all'estero senza costi di roaming

Uno degli aspetti più temuti di una vacanza all'estero riguarda i costi di roaming per navigare in Internet con il proprio smartphone. Per risolvere esiste però una soluzione semplice: l'acquisto di un piano dati eSIM valido nel Paese in cui si è diretti, come ad esempio Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, ecc.

Una eSIM è una SIM in formato virtuale, compatibile con la stragrande maggioranza dei nuovi smartphone, sia top di gamma che medi di gamma. Un piano dati eSIM per l'estero consente invece di avere Internet nella nazione in cui si trascorrerà la propria vacanza, distinguendosi come una soluzione più semplice e conveniente rispetto all'acquisto di una SIM locale.

Di servizi eSIM ce ne sono tanti, ma solo alcuni meritano la nostra attenzione. Uno di questi è senz'altro Saily, prodotto nato di recente e fin da subito dimostratosi tra i migliori del settore. Oltre alla moltitudine di piani disponibili, concede ai suoi utenti anche una semplicità disarmante nel processo d'installazione, con tanto di attivazione automatica una volta che si atterra nel Paese estero.

Dai piani con 1 Giga ai piani illimitati, Saily riesce a coprire in questo modo le esigenze di tutti i viaggiatori, da coloro che non usano Internet né a casa né tantomeno in vacanza, a tutti quelli che usano i social per caricare nuovi contenuti con regolare frequenza o sono grandi appassionati di serie tv e non vogliono perdersi nemmeno un episodio anche fuori casa.

I piani dati del servizio eSIM di Saily beneficiano di uno sconto del 15% utilizzando il codice promozionale esclusivo BLAZE15. Il coupon va inserito al momento dell'acquisto, nell'apposito campo presente sotto "Totale" e denominato "Hai un codice sconto"? La promozione è attiva per un periodo di tempo limitato e richiede l'accesso al sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.