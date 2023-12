La friggitrice ad aria Xiaomi è in OFFERTISSIMA su Amazon

La friggitrice ad aria Xiaomi offre un design elegante con vetro trasparente a tre strati, garantendo un controllo visivo in tempo reale dello stato di cottura senza dover estrarre il cestello. Questa caratteristica unica consente di preparare pasti deliziosi proprio davanti ai tuoi occhi, senza interruzioni.

Con un volume ottimale da 4 litri e una griglia che massimizza lo spazio nel cestello, la friggitrice ad aria è in grado di cucinare piatti per fino a 5 persone. L'accesso all'app Xiaomi Home offre oltre 100 ricette intelligenti, rendendo la cucina facile anche per i principianti. Puoi gustare una varietà di pasti nutrienti e salutari durante tutta la settimana.

La tecnologia di circolazione dell'aria riscaldata a 360° e una potenza di riscaldamento di 1.600 W permettono un rapido aumento della temperatura e una distribuzione bilanciata del calore. Questo metodo di cottura efficiente espelle il grasso all'interno del cibo, mantenendo il succo e i nutrienti, senza l'aggiunta di olio, per un'esperienza culinaria sana e a basso contenuto di grassi.

La friggitrice ad aria Xiaomi non si limita alla friggitura, ma offre funzioni versatile come cottura al forno, fermentazione e scongelamento. La temperatura può essere regolata con precisione tra 40 °C e 200 °C, mentre il display OLED semplifica l'impostazione di tempo e temperatura. Con 11 modalità preimpostate e il supporto per informazioni personalizzate tramite l'app, la friggitrice ad aria rende la cucina intelligente e conveniente con un solo clic.

Su Amazon, oggi, la friggitrice ad aria targata Xiaomi è in sconto del 23% per un prezzo finale di 88,99€. Approfittane subito!