La Friggitrice ad Aria Smart di Xiaomi sfiora il Minimo Storico!

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro, una friggitrice ad aria intelligente con funzioni avanzate, è in vendita su Amazon a soli 89,99€ anziché 115,00€. Un'opportunità imperdibile per chi cerca una friggitrice di alta qualità a un prezzo ottimo.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro: la friggitrice ad aria smart

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro è un'eccellente friggitrice ad aria che offre una serie di funzioni avanzate per semplificare la tua esperienza culinaria. Con una capacità di 4 litri, è ideale per una famiglia di 4 persone. Il cestello antiaderente è facilmente lavabile in lavastoviglie, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi.

Il display OLED da 2,5 pollici offre un controllo intuitivo su tutte le funzioni. Una caratteristica eccezionale è il controllo vocale, che ti consente di gestire la friggitrice utilizzando Google Assistant o Amazon Alexa, aggiungendo un tocco di comodità alla tua cucina.

Puoi pianificare la cottura fino a 24 ore in anticipo, rendendo il tuo programma di cucina più flessibile. La temperatura è regolabile da 40°C a 200°C, garantendo che tu possa cucinare una varietà di piatti con facilità. La funzione di preriscaldamento ti consente di ottenere risultati ottimali, mentre la funzione di mantenimento in caldo ti permette di gustare i tuoi pasti caldi anche dopo la cottura.

Dal punto di vista del design, la Xiaomi Smart Air Fryer Pro ha un aspetto moderno e compatto, con una struttura in plastica bianca e un cestello in metallo.

Questa friggitrice ad aria è una scelta intelligente per chi cerca un'apparecchiatura da cucina che sia facile da usare, sana e conveniente. Con il suo design moderno, funzioni avanzate e il vantaggio di un controllo vocale, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per migliorare la tua esperienza culinaria.

Approfitta ora dell'offerta su Xiaomi Smart Air Fryer Pro, ora al prezzo di 89,99€ anziché 115,00€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.