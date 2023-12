La friggitrice ad aria perfetta per le piccole cucine è Ariete ed è in MAXI SCONTO (-31%)

Ariete è un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici e lo dimostrano la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti. Su Amazon, oggi, la friggitrice ad aria mini proprio di Ariete è maxi-scontata del 31% per un costo totale di 44,90€.

Maxi sconto sulla friggitrice ad aria Ariete

La Friggitrice ad Aria Mini di Ariete rivoluziona il concetto di frittura, offrendo la possibilità di godere di piatti croccanti e deliziosi senza l'aggiunta di grassi superflui. Grazie alla sua tecnologia di cottura ad aria calda, ti consente di preparare i tuoi fritti preferiti con un solo cucchiaio d'olio, garantendo una scelta più salutare senza sacrificare il sapore.

Con una capacità di 2 litri, questo dispositivo è perfetto per le serate fra amici, consentendoti di preparare una varietà di piatti per soddisfare tutti i gusti. Il cestello antiaderente facilita la pulizia, mentre la temperatura massima di 200°C offre la flessibilità di cucinare una vasta gamma di ricette sfiziose.

Il design della Airy Fryer Mini è caratterizzato da un formato super compatto, ideale per chi ama preparare mini-porzioni di assaggi e contorni. Questo non solo risulta pratico, ma anche salvaspazio, adattandosi perfettamente a ogni cucina.

Versatile e adatta a soddisfare tutti i palati è in grado di preparare carne, pesce e verdure in modo gustoso e sano. Con la possibilità di cuocere, arrostire e grigliare con l'80% di grassi in meno, questo dispositivo si pone al centro di una cucina consapevole, offrendo il meglio in termini di gusto e benessere.

Amazon applica uno sconto del 31% sulla Friggitrice ad Aria Mini di Ariete che viene venduta al prezzo finale di 44,90€. Approfittane subito!

