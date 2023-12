La Friggitrice ad Aria Moulinex XXL per tutta la famiglia è IN OFFERTA su Amazon (-24%)

Questo dispositivo 2-in-1, che funge anche da griglia, offre molteplici possibilità culinarie in un'unica soluzione, rendendo la cottura simultanea di diversi alimenti una realtà concreta e quotidiana. Dotata di 8 programmi di cottura predefiniti, tra cui patatine fritte, nuggets, pollo arrosto, pizza, carne, pesce, verdure e dolci, questa friggitrice ad aria è progettata per risultati impeccabili con la massima semplicità.

La tecnologia grill, con la griglia in alluminio, permette di ottenere carne tenera e verdure perfettamente cotte direttamente in cucina. La tecnologia Extra Crisp assicura un equilibrio perfetto tra temperatura e flusso d'aria calda, garantendo risultati dorati e croccanti con l'aggiunta minima o addirittura senza olio.

Con una capacità XXL di 6.5 litri, questa friggitrice senza olio può servire fino a otto persone, offrendo pasti deliziosi e generosi per ogni occasione, dai pasti veloci ai banchetti in compagnia. La modalità Intelligent Synchronization, con funzioni predefinite per la cottura di due ingredienti diversi, garantisce che siano pronti contemporaneamente.

Per adattarsi a ogni esigenza culinaria, la friggitrice è dotata di un divisore facile da rimuovere, consentendo la cottura di ingredienti oversize in un unico spazio o la duplice cottura per ottenere un pasto completo in un attimo.

Su Amazon la friggitrice ad aria XXL di casa Moulinex è oggi soggetta ad un allettante e vantaggioso sconto del 24% per un costo d'acquisto finale di 129,99€.