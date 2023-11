La friggitrice ad aria Moulinex cucina ottimi piatti e costa POCHISSIMO con gli sconti Black Friday

Moulinex è un marchio francese specializzato nella produzione di elettrodomestici da cucina, un punto di riferimento per la sua innovazione nel campo delle apparecchiature per la preparazione dei cibi. Con le offerte Black Friday, la friggitrice ad aria Moulinex è in sconto del 15% per un costo finale di 67,99€.

Piatti sani e gustosi con la friggitrice ad aria Moulinex in offerta

La friggitrice ad aria Moulinex è il complemento ideale per una cucina sana e leggera. Senza l'uso di olio, offre la possibilità di friggere, arrostire, cuocere e grigliare i tuoi piatti preferiti, consentendo preparazioni gustose e leggere. Con una generosa capacità di 4,2 l (fino a 6 porzioni), è perfetta per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Questo versatile elettrodomestico offre 4 modalità di cottura - Friggere, Arrostire, Grigliare e Cuocere - aprendo le porte a una vasta gamma di ricette.

Dotata di 8 programmi preimpostati questa friggitrice semplifica il processo di cottura, garantendo risultati comodi e veloci. Il design compatto e la capacità XL consentono di preparare facilmente porzioni abbondanti, adatte a soddisfare fino a 6 persone in una sola volta.

Il selettore di temperatura precisa offre una gamma da 80 °C a 200 °C, permettendoti di regolare con precisione il calore per ottenere risultati ottimali con ogni ricetta. Con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe, puoi gustare i tuoi piatti preferiti in modo sano e delizioso.

La promo di oggi, durante i giorni delle offerte Black Friday 2023 di Amazon, prevede uno sconto del 15% e un prezzo finale di 67,99€ sulla friggitrice ad aria Moulinex.

