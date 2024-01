La fotocamera Polaroid DEI SOGNI è al MINIMO STORICO su Amazon (96,99€)

In queste ore la fotocamera istantanea Polaroid Now Gen 2 è in offerta su Amazon a 96,99 euro, il prezzo più basso di sempre. Merito del 25% di sconto sul prezzo consigliato 129,99 euro. Gli utenti che decidono di acquistarla oggi potranno quindi risparmiare circa 33 euro. Ecco il link all’offerta.

Polaroid Now Gen 2 è una fotocamera perfetta per chi ama gli scatti istantanei e il design vintage. Tra i suoi principali punti di forza, infatti segnaliamo la presenza di autofocus, autoscatto e doppia esposizione.

Polaroid Now Gen 2 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Con la seconda generazione dell'iconica Polaroid Now si ha in mano non soltanto quello che si potrebbe definire come un autentico pezzo da collezione, ma anche una fotocamera istantanea che riesce a tirare fuori scatti sorprendenti. In più il nuovo modello sposa la causa ambientale al meglio, essendo realizato con il 40% di materiali riciclati.

La versione Now Gen 2 in offerta su Amazon è compatibile con le pellicole Polaroid i-Type e 600 nel formato istantaneo originale Polaroid. Quindi se non si è nuovi nel mondo Polaroid, al 99,9% sarà possibile usare la fotocamera da subito.

Il suo fiore all'occhiello è il sistema di autofocus a due lenti, in grado di restituire scatti più nitide. Con la nuova generazione di Polaroid, gli utenti hanno l'opportunità di scattare foto indimenticabili in più luoghi diversi, qualsiasi siano le condizioni di luce, anche senza flash.

La fotocamera istantanea Polaroid Now Gen 2 è in offerta a soli 96,99€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, dunque gli utenti abbonati a Prime godono delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.