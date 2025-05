La fine di maggio su Disney+ porta novità entusiasmanti e nuove offerte

La fine di maggio si preannuncia entusiasmante per gli abbonati a Disney+, con nuove uscite che arricchiscono il già ricco catalogo della piattaforma.

Le vedremo nelle prossime righe, non prima di averti ricordato che - se non l'hai ancora fatto - puoi abbonarti alla piattaforma al prezzo di soli 5,99€ per il piano Standard con le pubblicità. Davvero un costo sostenibile, se si pensa allo sterminato catalogo di Disney+.

Tutte le novità degli ultimi giorni di maggio su Disney+

Tra le principali novità di Disney, la serie Tucci in Italy spicca come uno degli appuntamenti più attesi. In questa produzione, l’attore e regista Stanley Tucci esplora l’Italia in un viaggio di cinque episodi, attraversando regioni come Toscana, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Abruzzo, per scoprire le tradizioni culinarie e raccontare le storie legate ai piatti più rappresentativi della nostra cultura.

Non mancano altre novità interessanti: la lunga attesa per la 21ª stagione di Grey’s Anatomy e i nuovi episodi di Doctor Who arricchiranno ulteriormente il catalogo. Inoltre, sono sbarcate sulla piattaforma la serie animata Star Wars: Tales of the Underground e il film A Complete Unknown, che vede Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan.

Tutti questi contenuti e molte altre sorprese sono ora disponibili su Disney+. Con un abbonamento a partire da 5,99€ al mese con il piano Standard e pubblicità, non perderai nessuna delle storie provenienti dai mondi Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic e tanto altro. È possibile anche scegliere l’abbonamento annuale o Premium, che consentono un risparmio di due mesi rispetto al piano mensile. Per attivare l'abbonamento, visita il sito ufficiale di Disney+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.