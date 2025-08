La fibra pura di Iliad è tutta un'altra cosa: ora in sconto di 4 euro

iliadbox è l'offerta per la fibra di Iliad disponibile al prezzo scontato di 21,99 euro al mese per sempre anziché 25,99 euro. Lo sconto di 4 euro al mese si applica agli utenti mobile Iliad che dispongono di un'offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico attivo.

Oltre ad essere conosciuta con il nome commerciale iliadbox, l'offerta di Iliad gode dell'etichetta "fibra pura". Si tratta di un appellativo usato non a caso, dal momento che la compagnia francese offre realmente soltanto connessioni in fibra FTTH, cioè connessioni dove i cavi in fibra ottica raggiungono le abitazioni dei clienti, a differenza invece delle linee in FTTC, che prevedono i cavi in fibra ottica fino all'armadio stradale e in seguito i cavi in rame fino a casa.

La fibra pura si unisce al prezzo concorrenziale di poco superiore a 20 euro e alla tecnologia Wi-Fi 7: queste sono le tre caratteristiche principali dell'offerta iliadbox di Iliad per i clienti che vogliono cambiare la fibra effettuando il passaggio ad un nuovo operatore.

Il già citato Wi-Fi 7 rappresenta un fiore all'occhiello per la fibra di Iliad, dal momento che migliora le prestazioni di velocità e, complessivamente, la stabilità della linea durante tutto il periodo dell'anno. Se ad esempio si ha l'esigenza di lavorare in casa, scaricare contenuti dalla rete, giocare online e guardare serie tv o eventi in streaming, su più dispositivi e in contemporanea, tale tecnologia offre indubbi vantaggi.

L'offerta iliadbox, valida per un periodo di tempo limitato, include anche chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, tra cui Stati Uniti, Giappone, Brasile e Australia. E sempre a proposito di performance, Iliad è stata premiata da nPerf come la fibra più veloce d'Italia. La velocità in download, infatti, può raggiungere fino a 5 Gigabit al secondo.

