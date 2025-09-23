Nessun risultato. Prova con un altro termine.
La fibra pura di Iliad a partire da 21,99 euro al mese: ecco come ottenere lo sconto
La compagnia telefonica francese ha di recente rinnovato le due offerte mobile con cui ottenere lo sconto di 4 euro al mese sulla fibra.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 set 2025
Nuova stagione, nuova fibra? Per tutti gli utenti interessati al cambio della fornitura Internet, segnaliamo l'ultima offerta sulla fibra pura di Iliad, in promozione a 21,99 euro al mese per sempre anziché 25,99 euro. Lo sconto di 4 euro è riservato agli utenti che hanno attiva un'offerta mobile Iliad di importo pari ad almeno 9,99 euro al mese e il servizio di pagamento automatico attivo.

Di recente Iliad ha rinnovato il suo portafoglio di offerte mobile, proponendo Giga 200 e Giga 250, rispettivamente al prezzo di 9,99 euro e 11,99 euro al mese, in sostituzione delle precedenti offerte Flash che avevano caratterizzato l'intera estate dell'operatore telefonico francese.

iliadbox offerta fibra

Come ottenere lo sconto di 4 euro sulla fibra di Iliad

Per beneficiare dello sconto di 4 euro al mese, anche questo per sempre, sul prezzo della fibra di Iliad, che passerebbe così da 25,99 euro a 21,99 euro al mese, occorre attivare un'offerta tra Giga 200 e Giga 250, scegliendo come modalità il pagamento automatico tramite una carta di debito o credito associata al proprio conto corrente.

Giga 200 permette di ottenere 200 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati, oltre a 13 Giga extra per navigare in Europa al prezzo di 9,99 euro al mese per sempre, con un contributo per l'attivazione della SIM pari a 9,99 euro una tantum. Se invece la scelta ricade su Giga 250, gli utenti avranno a disposizione 250 Giga per navigare alla massima velocità in Europa, a cui si aggiungono minuti e messaggi senza limiti, più 16 Giga dedicati in roaming da sfruttare durante un viaggio in uno dei Paesi dell'Unione europea. Giga 250 costa 11,99 euro al mese per sempre e richiede un contributo di attivazione per la SIM di 9,99 euro.

Dopo aver completato la sottoscrizione dell'offerta mobile, è sufficiente collegarsi alla propria area riservata del sito Iliad e attivare lo sconto di 4 euro al mese sull'offerta fibra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

