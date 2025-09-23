La fibra pura di Iliad a partire da 21,99 euro al mese: ecco come ottenere lo sconto

Nuova stagione, nuova fibra? Per tutti gli utenti interessati al cambio della fornitura Internet, segnaliamo l'ultima offerta sulla fibra pura di Iliad, in promozione a 21,99 euro al mese per sempre anziché 25,99 euro. Lo sconto di 4 euro è riservato agli utenti che hanno attiva un'offerta mobile Iliad di importo pari ad almeno 9,99 euro al mese e il servizio di pagamento automatico attivo.

Di recente Iliad ha rinnovato il suo portafoglio di offerte mobile, proponendo Giga 200 e Giga 250, rispettivamente al prezzo di 9,99 euro e 11,99 euro al mese, in sostituzione delle precedenti offerte Flash che avevano caratterizzato l'intera estate dell'operatore telefonico francese.

Come ottenere lo sconto di 4 euro sulla fibra di Iliad

Per beneficiare dello sconto di 4 euro al mese, anche questo per sempre, sul prezzo della fibra di Iliad, che passerebbe così da 25,99 euro a 21,99 euro al mese, occorre attivare un'offerta tra Giga 200 e Giga 250, scegliendo come modalità il pagamento automatico tramite una carta di debito o credito associata al proprio conto corrente.

Giga 200 permette di ottenere 200 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati, oltre a 13 Giga extra per navigare in Europa al prezzo di 9,99 euro al mese per sempre, con un contributo per l'attivazione della SIM pari a 9,99 euro una tantum. Se invece la scelta ricade su Giga 250, gli utenti avranno a disposizione 250 Giga per navigare alla massima velocità in Europa, a cui si aggiungono minuti e messaggi senza limiti, più 16 Giga dedicati in roaming da sfruttare durante un viaggio in uno dei Paesi dell'Unione europea. Giga 250 costa 11,99 euro al mese per sempre e richiede un contributo di attivazione per la SIM di 9,99 euro.

Dopo aver completato la sottoscrizione dell'offerta mobile, è sufficiente collegarsi alla propria area riservata del sito Iliad e attivare lo sconto di 4 euro al mese sull'offerta fibra.

