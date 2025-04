La fibra più potente di Iliad ora con modem incluso e zero costi nascosti

La velocità di una connessione internet dipende solo in parte dalla qualità della rete, ma anche dal router che consente di collegare i dispositivi a Internet. In questo senso Iliad con il suo Iliadbox assicura prestazioni elevate anche grazie al supporto al Wi-Fi 7. L’Iliadbox è infatti il primo modem in Italia a supportare questo standard tecnologico in grado di garantire massima velocità e stabilità durante la connessione alla rete internet. Non a caso i test confermano che quella di Iliad è la rete più veloce d’Italia. Attiva ora l'offerta a 21,99€ al mese per sempre.

Come l’Iliadbox migliora la connessione internet di casa

L’Iliadbox (in comodato d’uso gratuito attivando il contratto con la fibra di Iliad) si contraddistingue innanzitutto per la velocità consentendo di raggiungere fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload su rete FTTH-EPON e fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH-GPON.

Dal design compatto e moderno l’Iliadbox include 1 porta SFP per la fibra ottica, 3 porte Ethernet RJ45 (1 Gbps Power, 1 Gigabit e 2,5 Gigabit), 1 porta per il telefono, 1 porta USB-A e 1 porta di alimentazione USB-C.

Tra gli aspetti interessanti del router di Iliad c’è anche la disponibilità dell’app Iliadbox Connect con la quale, dal proprio smartphone (sia Android che iOS), puoi monitorare e gestire i dispositivi connessi alla rete, creare profili utente con orari di accesso personalizzati, condividere l'accesso Wi-Fi tramite QR code, pianificare lo spegnimento automatico del Wi-Fi per risparmiare energia e controllare la velocità di navigazione di ciascun dispositivo.

Un dispositivo tecnologicamente avanzato per offrirti una connessione sempre impeccabile sia per il lavoro che lo studio, il gaming, l’entertainment e il tempo libero. Puoi avere la fibra di Iliad a soli 21,95€ al mese se hai attiva anche un’utenza mobile (altrimenti il costo è di 25,99€ al mese), con la certezza di una tariffa che rimarrà fissa per sempre (senza rimodulazioni), senza vincoli o costi di attivazione. Verifica ora la copertura e passa a Iliad.

