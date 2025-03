La fibra di Sky è ancora più conveniente con questa offerta

Sul sito di Sky è disponibile una nuova offerta con protagonista la fibra Sky Wifi. Il prezzo di listino della fibra ottica di Sky è 29,90 euro al mese, grazie però all'ultima promozione il prezzo scende a 20,90 euro al mese per 18 mesi aggiungendo anche i pacchetti Sky TV e Sky Sport per un prezzo finale di 35,80 euro al mese.

Sky Wifi offre una connessione ultra-veloce, grazie ad offerte solo FTTH e FTTC, ed include l'opzione Wifi Sicuro e il modem Sky Wifi Hub in comodato d'uso gratuito. Tra le altre cose, la funzionalità Wifi Sicuro permette di connettere i dispositivi personali alla rete Wifi domestica in totale sicurezza.

L'offerta di Sky sulla fibra ottica

L'ultima offerta di Sky sulla fibra ottica consente dunque di risparmiare 10 euro al mese per 18 mesi sul costo di Sky Wifi, in offerta a 20,90 euro al mese anziché 29,90 euro con l'aggiunta dei pacchetti Sky TV e Sky Sport. La promozione in corso permette inoltre di azzerare il costo di attivazione, rispetto ai 49 euro richiesti inizialmente.

Per quanto riguarda il pacchetto Sky TV, si tratta del piano che dà accesso a tutti i programmi per la famiglia di Sky, tra cui MasterChef, Pechino Express (attualmente in onda), X-Factor, 4 Ristoranti, 4 Hotel e Cucine da Incubo (ad inizio aprile è attesa la nuova stagione), nonché alle migliori serie italiane ed internazionali, più i contenuti Sky Original, i documentari e le news di Sky.

Con il pass Sport, invece, si ha libero accesso alla visione in esclusiva dei Mondiali di Formula 1 e MotoGP, all'intera stagione di tennis, a 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League League, all'NBA e all'Eurolega, più la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

L'offerta Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport a 35,80 euro al mese invece di 81,80 euro è valida fino al 23 marzo per tutti i nuovi clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.