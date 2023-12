La festa continua con la cassa JBL in MAXI OFFERTA su Amazon

Esperienza sonora senza compromessi con lo speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2. Questo dispositivo porta la tua musica preferita a un livello superiore, offrendo un suono forte e nitido grazie alla tecnologia audio JBL Original Pro. La lunga durata della batteria elimina la preoccupazione di dover ricaricare frequentemente. Con 10 ore di autonomia.

Una caratteristica distintiva di questo speaker è la possibilità di collegare fino a 2 smartphone o tablet in modalità wireless, consentendo di amplificare la potenza dei tuoi brani e goderti la tua musica con la riconosciuta qualità del suono JBL Original Pro. Questo ti offre la flessibilità di creare un'atmosfera sonora avvolgente, ideale per condividere la tua musica con amici e familiari.

La versatilità della JBL Flip Essential 2 si rivela anche in ambienti più impegnativi grazie alla sua resistenza all'acqua con certificazione IPX7. Sia in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia, questo speaker impermeabile è progettato per resistere a ogni sfida ambientale, mantenendo la qualità del suono intatta.

All'interno della confezione, troverai il JBL Flip Essential 2 Speaker Portatile Bluetooth Waterproof IPX7, il cavo di ricarica USB-C, la guida rapida e la scheda di sicurezza. Con un'impronta ambientale ridotta, JBL dimostra anche un impegno verso l'ecologia, offrendo un'esperienza sonora eccezionale con responsabilità ambientale.