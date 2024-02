La favorita del Re: nuova miniserie su NOW TV

La nuova miniserie "La favorita del re" è da poco disponibile sulla piattaforma streaming NOW TV. L'attrice francese Isabelle Adjani interpreta Diana di Poitiers, la bellissima e influente amante ufficiale del Re Enrico II. La protagonista era conosciuta per il suo fascino e per la sua influenza influenza politica sugli affari del Regno, caratteristica molto rara per una donna del '500.

Questa Serie TV si compone di una stagione con ben 4 episodi per un totale di 213 minuti circa. La fiction in questione è disponibile su Sky e su NOW TV da fine Gennaio 2024. La piattaforma streaming, attualmente sponsor della Serie C italiana di calcio, è disponibile a partire da3 euro al mese per il primo mese.

La favorita del re: ecco come vederla

La visione di questa Serie franco-belga è disponibile scegliendo il Pass Cinema + Entertainment + Premium, attualmente in promozione a soli 3 euro mensili per la prima mensilità. A partire dal secondo mese, il rinnovo avviene a 14,99 euro senza vincoli.

Con questo pacchetto hai a disposizione:

le migliori Serie TV e Show di Sky: ouoi gustarti gli Show più amati come MasterChef , Alessandro Borghese - 4 Ristoranti , Bruno Barbieri - 4 Hotel, Pechino Express e molti altri.

, , Bruno Barbieri - 4 Hotel, Pechino Express e molti altri. I Film più famosi e ricercati tra cui Io Capitano, Quella sporca ultima meta e tanti altri.

2 visioni in contemporanea : puoi quindi utilizzare l'abbonamento su due device in simultanea

: puoi quindi utilizzare l'abbonamento su due device in simultanea On demand senza pubblicità : i contenuti a catalogo sono fruibili senza le fastidiose ads grazie all'opzione Premium.

: i contenuti a catalogo sono fruibili senza le fastidiose ads grazie all'opzione Premium. Audio Dolby Digital 5.1: una caratteristica innovativa di NOW TV presente sempre con l'addon Premium, incluso nel prezzo.

NOW TV è visibile in qualsiasi luogo e quando lo desideri. Puoi godertelo sulla tua Smart TV, su Smartphone, Tablet, Game Console, NOW Smart Stick, Fire TV, Apple TV oppure sul tuo PC

