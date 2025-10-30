Nessun risultato. Prova con un altro termine.
La doppia offerta dell'eSIM Saily: sconto del 5% e cashback del 15%

Saily ha lanciato una doppia promozione, grazie a cui si può risparmiare notevolmente nell'acquisto di piani eSIM per l'estero.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 30 ott 2025
Quando si viaggia fuori dall'UE, uno dei problemi principali è restare connessi. Il roaming ha un costo folle, mentre cambiare la propria SIM con un'altra specifica per il Paese di destinazione può essere un'operazione lunga e alla fine non così conveniente.

Da questa esigenza nasce Saily, l'eSIM di riferimento per le connessioni internazionali: offre servizi di connettività in tantissimi Paesi. In questo momento mette a disposizione una doppia offerta: 5% di sconto immediato sui piani utilizzando il codice TRYSAILY5 in fase di acquisto e 15% di cashback in credito, da utilizzare per comprare una seconda eSIM.

La promozione in corso è valida per un breve periodo di tempo e può essere sfruttata andando sul sito di Saily.

Vai all'offerta di Saily

Come funziona la doppia promozione di Saily

Il funzionamento della doppia offerta lanciata da Saily in queste ore è semplice. Per quanto concerne lo sconto, basta recarsi sul sito di Saily, scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze cercandolo tramite il motore di ricerca della piattaforma e in fase di acquisto inserire il codice TRYSAILY5 per ottenere il 5% di sconto immediato.

Poi c'è il cashback fino al 5%, che si può ricevere secondo questo schema:

  • 3% di Crediti per tutti i piani dati inferiori a 5 GB;
  • 10% di Crediti per tutti i piani dati da 10 o 20 GB;
  • 15% di Crediti per tutti i piani dati da 50 GB, 100 GB o GB illimitati.

Il credito ottenuto sarà utilizzabile per acquistare altre eSIM.

Lo ribadiamo: in questo momento è difficile trovare un servizio eSIM più conveniente di quello proposto da Saily. E questo tipo di iniziative non fanno che aumentare l'interesse nei confronti di questo servizio.

